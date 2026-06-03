Puljak uzvratila Plenkoviću: "Imamo gotovo 500 tisuća birača više nego stanovnika"

Premijer Andrej Plenković poručio je danas kako HDZ može pobijediti na idućim parlamentarnim izborima i bez povećanja broja saborskih zastupnika koji predstavljaju Hrvate izvan Hrvatske, istaknuvši da vladajuća koalicija neće ni pokušati provesti ustavne promjene koje bi to omogućile.

Govoreći u Sisku, Plenković je odbacio tvrdnje da bi HDZ-u za buduće izborne pobjede bili potrebni dodatni mandati iz dijaspore.

"Pobijedili bi i bez povećanja broja zastupnika Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i zadnja tri puta. Pobijedit ćemo i opet, to uopće nije tema", rekao je premijer novinarima.

Podsjetimo, Plenković je prošlog tjedna izjavio da je Vlada spremna promijeniti ustavna ograničenja kojima je još 2010. godine smanjen broj zastupničkih mjesta za predstavnike dijaspore. Međutim, ubrzo je ocijenio da takva inicijativa nema političke izglede za uspjeh jer za nju ne postoji potrebna podrška oporbe.

Njegove izjave izazvale su reakcije oporbenih političara, među kojima i saborske zastupnice Centra Marijane Puljak.

Puljak je poručila kako je puno veći problem stanje biračkih popisa nego broj zastupnika iz dijaspore.

"Bijedno je to što u 26. godini 21. stoljeća imamo u registru skoro 500.000 birača više nego stanovnika. Di to ima? Nigdje. Jedinstveni smo u Europskoj uniji po tolikoj razlici", poručila je.

Tema biračkih popisa i zastupljenosti dijaspore posljednjih se godina redovito vraća u političke rasprave, osobito uoči izbora. Dok vladajući naglašavaju pravo hrvatskih državljana izvan zemlje na političko predstavljanje, dio oporbe upozorava na potrebu sređivanja biračkih evidencija i redefiniranja izbornog sustava.

Iako je mogućnost povećanja broja zastupnika iz dijaspore zasad stavljena ad acta, rasprava o biračkim popisima i izbornim pravilima očito ostaje jedna od tema koja će obilježiti političku scenu uoči sljedećih izbora.