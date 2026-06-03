Splitski osnovnoškolci oduševili kreativnim STEM projektima

Program je usmjeren na jačanje interesa i aspiracija mladih, osobito djevojčica, prema STEM-u kroz kreativne, interdisciplinarne i praktične sadržaje. Proizašao je iz istraživanja A1 STEMfemme Junior o rodnim razlikama u karijernim aspiracijama kojeg je proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu u suradnji s A1 Hrvatska.

Pred prepunom dvoranom Hrvatskog doma jučer u Splitu, učenici petih i šestih razreda osnovnih škola predstavili rezultate inovativne izvannastavne aktivnosti nastale u suradnji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), pod vodstvom dr. sc. Zrinke Ristić Dedić i dr. sc. Borisa Jokića te A1 Hrvatska, uz podršku Grada Splita.

Predstavljanju učeničkih projekata nazočio je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, čime je dodatno istaknuta važnost suradnje obrazovnog sustava, lokalne zajednice i poslovnog sektora u poticanju interesa mladih za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.

„Oduševljen sam prezentiranim projektima učenika osnovnih škola iz našega grada. To je put kojim nastojimo osuvremeniti naše obrazovanje i pokazati što učenice i učenici mogu napraviti uz vodstvo motiviranih nastavnika. Vjerujem da se među njima krije puno budućih znanstvenika, inženjera, umjetnika koji će kreirati našu budućnost. Grad Split će sigurno podržati ovaj projekt i iduće godine i nadamo se da će ga preuzeti i drugi gradovi u Hrvatskoj“ - izjavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Učenici su kroz svoje projekte pokazali iznimnu kreativnost i angažiranost u promišljanju aktualnih društvenih i okolišnih izazova. Predložili su inovativna rješenja povezana s bioraznolikošću, bavili se pitanjem gdje su nestale splitske ptice, proučavali slatinske bunare i očuvanje Dioklecijanove palače, zanimalo ih je kako lete avioni, zašto imamo plave ili smeđe oči te kako komuniciramo preko mobitela.

Projekt izvannastavne aktivnosti, lokalno poznatiji kao STeam, još je jednom pokazao koliko su interdisciplinarni pristupi važni u suvremenom obrazovanju te kako učenike mogu potaknuti na istraživanje, suradnju i stvaranje rješenja za budućnost.

„Rad učenica i nastavnica u STeamu pripada samom vrhu europskog obrazovanja. To je ono što bi većina zemalja htjela od škole i poučavanja u STEM području. Premda mnogi misle da to u Hrvatskoj nije moguće, Split i njegove škole dokazali su da ludi znanstveni i obrazovni ritam može doći iz svake učionice kada se obrazovanje poveže sa zajednicom. Splitski model proširit će se i na Krapinsko-zagorsku županiju te će sljedeće godine biti zanimljivo vidjeti kako to izgleda kad se spoje splitski đir i zagorski štimung“ - izjavio je dr.sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Prema A1 STEMfemme jr istraživanju STEM zanimanja su među najpoželjnijima učenike osmih razreda osnovnih škola, a ističu se ona u području biomedicine i zdravstva, računarstva te elektrotehnike i strojarstva. Zabrinjava činjenica što četvrtina učenika na kraju osnovne škole nema jasnu viziju o tome što žele raditi u životu te je potrebno bolje informiranje i savjetovanje učenika o mogućnostima obrazovanja i zanimanjima. Ključni rezultati istraživanja ukazuju da tijekom osnovnoškolskog obrazovanja raste interes prema STEM područjima rada i kod djevojčica i kod dječaka, ali postoje jasne rodne razlike.

“U A1 Hrvatska vjerujemo da znatiželja, obrazovanje i tehnologija otvaraju put prema budućnosti, ali prije svega vjerujemo u mlade ljude, njihove ideje i potencijal. Posebno nas veseli što su učenice i učenici kroz projekt STeam imali priliku izaći iz okvira poznatoga, istraživati, postavljati pitanja i razvijati rješenja za izazove koji ih okružuju. Želimo da svako dijete, bez obzira na spol, ima jednake prilike otkrivati svoje interese u području znanosti i tehnologije. Predrasude o tome koja su zanimanja ‘za djevojčice’, a koja ‘za dječake’ nemaju mjesto u svijetu koji zajedno gradimo. Možda upravo među ovim učenicama sjede buduće znanstvenice, inženjerke, poduzetnice i inovatorice koji će stvarati rješenja i zanimanja koja danas još ne možemo ni zamisliti“, izjavio je Daniel Šimić, glavni direktor za poslovne korisnike u A1 Hrvatska.

U izvannastavnoj aktivnost STeam je ove školske godine sudjelovalo 175 učenica i učenika iz 15 splitskih osnovnih škola, a projekt se zasada provodi jedino u Splitu i to treću godinu zaredom.