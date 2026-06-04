Piju li Hrvati više vina ili piva? Brojka iznenađuje i poprilično je uvjerljiva

Hrvati vole vino, ali brojke pokazuju da je pivo ipak daleko dominantnije piće.

Prema podacima FAOSTAT-a koje prenosi Helgi Library, u Hrvatskoj se u 2023. godini popilo 83,4 litre piva po stanovniku, dok je potrošnja vina iznosila 14,8 litara po stanovniku. Drugim riječima, Hrvati su po količini popili čak 5,6 puta više piva nego vina.

Ako se te brojke prebace na ukupnu populaciju, razlika postaje još jasnija. Hrvatska je sredinom 2023. imala 3,86 milijuna stanovnika, prema podacima Državnog zavoda za statistiku. To znači da se okvirno može govoriti o više od 320 milijuna litara piva i oko 57 milijuna litara vina godišnje.

Ipak, važno je naglasiti da sama litraža ne govori sve. Vino u pravilu ima znatno veći udio alkohola od piva, pa je razlika manja kada se uspoređuje količina čistog alkohola. No i tada pivo ostaje ispred vina.

Hrvatska je, prema istom izvoru, po potrošnji piva po stanovniku bila 10. među 169 zemalja, dok je po potrošnji vina bila 25. među 161 zemljom. To potvrđuje ono što se vidi i u svakodnevici: vino je važan dio domaće tradicije, gastronomije i turizma, ali kad se gleda stvarna potrošnja – pivo uvjerljivo vodi.

Postoje i drugačije procjene. Stručni rad objavljen na Hrčku navodi da je potrošnja piva u Hrvatskoj 2023. pala na 75 litara po stanovniku, što pokazuje da se rezultati mogu razlikovati ovisno o metodologiji. No bez obzira na izvor, zaključak ostaje isti: Hrvati popiju višestruko više piva nego vina.