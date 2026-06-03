Tri osobe ozlijeđene u teškoj nesreći kod Splita, sudarila se četiri vozila

Više osoba ozlijeđeno je u srijedu poslijepodne u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko.

Prema informacijama koje je potvrdila policija, nesreća se dogodila oko 14:20 sati, a u lančanom sudaru sudjelovala su četiri vozila. Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su u nesreći ozlijeđene tri osobe. Prema zasad dostupnim informacijama, svi ozlijeđeni bili su pri svijesti u trenutku pružanja pomoći.

Ranije su se pojavile informacije da je jedan od vozača na autocestu ušao i vozio u suprotnom smjeru, no policija zasad nije potvrdila te navode. Točne okolnosti nesreće bit će poznate nakon dovršetka očevida koji je u tijeku.

Hrvatski autoklub izvijestio je da se promet na dionici u smjeru Dubrovnika odvija otežano, samo jednim prometnim trakom, zbog čega se stvaraju kolone vozila. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ove teške prometne nesreće.