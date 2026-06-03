Kraj divljanju u centru? Redari i zaštitari u Splitu rade do 4 ujutro

U centru Splita komunalni redari od početka lipnja rade i noćne smjene, a ljetno radno vrijeme produljeno im je do 4 sata ujutro. Takva praksa ostat će na snazi do daljnjega.

Informaciju je za Dalmaciju Danas potvrdila Matea Dorčić, dogradonačelnica Grada Splita. Osim komunalnih redara, duže smjene odrađivat će i zaštitari.

Riječ je o potezu Banovine kojim se nastoji uvesti više reda u samom središtu grada, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je pritisak na staru gradsku jezgru najveći.

Podsjetimo, stanari centra Splita već se godinama žale na probleme koje im u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima stvaraju partijaneri. Nakon izlazaka iz kafića i noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri, dio njih urinira, povraća i stvara buku po ulicama, što znatno narušava kvalitetu života stanovnika centra.

Iz Grada su se sada odlučili na dodatno pojačati nadzor kako bi pokušali stati na kraj takvoj praksi i uvesti više komunalnog reda u noćnim satima.