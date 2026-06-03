Ovo je slika koju je Ivošević objavio nakon nevremena u Splitu

Nakon obilne kiše koja je u srijedu izazvala prometni kolaps i poplavila brojne prometnice u Splitu, oglasio se Bojan Ivošević, koji je u objavi na društvenim mrežama ismijao aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu i podsjetio ga na kritike koje je ranije upućivao bivšoj gradskoj vlasti.

"Tomislav Šuta je u godinu dana promijenio čitavu vertikalu vezanu za održavanje slivnika. Od direktora ViK-a, preko pročelnika pa do voditelja nadležnih za navedeno. Rezultat? Nikad gora poplava na cestama u Splitu nakon obilne kiše", napisao je.

U nastavku objave ironično se osvrnuo na Šutine ranije nastupe iz vremena kada je bio oporbeni političar.

"Kad je bio oporba, Šuta je krivio Puljka. Sad kad je Šuta vlast, a u gradu potpuni kolaps, tko je sad kriv? Opet Puljak?", upitao je.

Ivošević se osvrnuo i na argument da su za današnje probleme zaslužne iznimno obilne oborine, poručivši kako je upravo Šuta ranije tvrdio da količina kiše nije ključni problem.

"Znam, neki će reći da je dio problema i u količini padalina. Problem je za Šutu što je upravo on tvrdio da nije, već da treba bolje održavati slivnike. Vidimo kako ih 'bolje' održava", poručio je.

Objavu je zaključio novom prozivkom aktualnog gradonačelnika.

"Tako je to kad kampanju gradiš na lažima, a posao gradonačelnika 'obavljaš' iz Zagreba", napisao je.

Podsjetimo, snažno nevrijeme koje je tijekom dana pogodilo Split izazvalo je brojne probleme u prometu. Poplavljene su pojedine prometnice, stvarale su se velike kolone vozila, a promet se na brojnim gradskim pravcima odvijao otežano satima nakon prestanka najjačih oborina.