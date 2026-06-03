Robotika i umjetna inteligencija osvojili vrtiće: Više od 280 djece sudjelovalo u inovativnim STEM radionicama

Tijekom školske godine 2025./2026. u 12 podružnica dječjih vrtića Kaštela uspješno je proveden veliki edukativni projekt iz područja robotike, digitalnih kompetencija i umjetne inteligencije, kojim je obuhvaćeno više od 280 predškolaca, te stručni kadar vrtića.

Projekt je realiziran kroz radionice robotike i kreativnog STEM učenja, a djeca su kroz praktičan rad imala priliku upoznati svijet robota, programiranja, digitalnih alata i istraživačkog učenja. Uz edukaciju djece, organizirana je i stručna edukacija za odgojitelje o korištenju alata umjetne inteligencije u odgojno-obrazovnom radu.

Program je provodila Udruga za robotiku Futura pod vodstvom predsjednika Udruge Gorana Samardžića, profesora informatike i tehničke kulture te savjetnika za digitalno obrazovanje.

Djeca su tijekom radionica učila kako sastavljati jednostavne robotske modele, razvijala logičko razmišljanje i suradničke vještine, a poseban interes pokazala su za aktivnosti programiranja i upravljanja robotima. Program rada s darovitom djecom dodatno je obogatio projekt.

Posebnu vrijednost projekta predstavljala je edukacija odgojiteljica o korištenju umjetne inteligencije i digitalnih alata u svakodnevnom radu s djecom. Tijekom edukacije učile su koristiti AI alate i druge moderne alate za pripremu aktivnosti i izradu edukativnih sadržaja.

„Djeca danas odrastaju u digitalnom svijetu i važno je da tehnologiju koriste kreativno, sigurno i razvojno poticajno. Kroz ovaj projekt željeli smo spojiti robotiku, istraživačko učenje i umjetnu inteligenciju na način prilagođen predškolskoj dobi. Reakcije djece bile su izvanredne, a posebno nas veseli što su i odgojiteljice pokazale veliki interes za primjenu novih tehnologija u radu“, izjavio je Goran Samardžić, prof.

Ravnateljica vrtića Ivanka Vučica istaknula je kako je projekt donio novu dimenziju rada s djecom u vrtiću.

„Ovakvi programi izuzetno su važni jer djeci omogućuju razvoj kreativnosti, logičkog razmišljanja i timskog rada kroz igru i praktične aktivnosti. Posebno nam je drago što su i naše odgojiteljice stekle nova znanja iz područja umjetne inteligencije i digitalnih kompetencija koje će koristiti u daljnjem radu s djecom“, rekla je ravnateljica Vučica.

Glavni protagonisti ovog hvale vrijednog projekta ističu kako projekt predstavlja primjer suvremenog pristupa ranom i predškolskom odgoju, te najavljuju nastavak STEM i AI programa i tijekom sljedeće školske godine.