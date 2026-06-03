U 47. godini iznenada preminuo novinar Edin Avdić

Poznati bosanskohercegovački sportski novinar, komentator i kolumnist Edin Avdić preminuo je u 47. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavili su brojni mediji u Bosni i Hercegovini i regiji, dok uzrok smrti zasad nije službeno potvrđen.

Avdić je bio jedno od najprepoznatljivijih imena sportskog novinarstva na prostoru bivše Jugoslavije, a posebnu popularnost stekao je kao komentator NBA lige, europske košarke i utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Rođen je 19. lipnja 1979. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. Prije novinarske karijere bavio se košarkom u mlađim kategorijama KK Bosne, a upravo je taj sport obilježio njegov profesionalni put.

Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, nakon čega je radio na OBN-u, gdje se afirmirao kao komentator NBA utakmica. Kasnije je postao jedno od zaštitnih lica Arene Sport, poznat po prepoznatljivom stilu komentiranja, temeljitoj pripremi i izvrsnom poznavanju košarke.

Posljednjih godina, zajedno s Milošem Jovanovićem, vodio je popularni košarkaški podcast Udvajanje, koji je stekao brojne pratitelje diljem regije. Bio je i autor emisije X&O's Chat na televiziji Una, u kojoj je ugostio brojna poznata imena iz svijeta košarke.

Osim televizijskog rada, Avdić je bio cijenjen i kao kolumnist te analitičar. Njegove tekstove i komentare redovito su pratili ljubitelji NBA lige, Eurolige i regionalne košarke, a posebno je bio poznat po emotivnim prijenosima utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je sportskom javnošću diljem regije. Mnogi ga pamte kao komentatora koji nije samo prenosio događaje na parketu, već je gledateljima približavao širi kontekst igre, priče o igračima i zanimljivosti iz svijeta košarke, zbog čega je uživao velik ugled među kolegama i navijačima.