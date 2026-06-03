Poznati chefovi u Splitu pokazali kako riba koju mnogi podcjenjuju može postati pravi hit na tanjuru

U restoranu Akademisa Turističko-ugostiteljske škole Split predstavljen je projekt "Zero waSTe", inovativna inicijativa koja kroz koncept plavog gospodarstva, održivu gastronomiju i smanjenje otpada od hrane promiče manje valorizirane vrste jadranske ribe.

Projekt su predstavili njegovi autori i mentori Andrea Bilandžić i Marin Ivandić, koji već godinama kroz suradnju Turističko-ugostiteljske škole Split i Elektrotehničke škole Split razvijaju projekte na sjecištu strukovnog obrazovanja, suvremenih tehnologija, održivosti i praktične nastave.

Njihov mentorski rad prepoznat je kao primjer dobre prakse, a projekt "Zero waSTe" još je jednom pokazao kako se učenike može uključiti u konkretne, suvremene i društveno korisne procese učenja.

Predstavljanju su nazočili predstavnici projektnih partnera, među kojima su bili Institut za oceanografiju i ribarstvo, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Grada Splita, Prirodoslovna škola Split i Osnovna škola Bol, kao i chefovi uključeni u projekt, nastavnici, suradnici, učenici te brojni uzvanici iz obrazovnog, turističkog i javnog sektora.

Znanstvenu dimenziju projektu dale su dr. sc. Barbara Zorica i dr. sc. Daria Ezgeta Balić iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koje su sudjelovale u edukaciji učenika i valorizaciji manje poznatih vrsta jadranske ribe. Važnost povezivanja obrazovanja, znanosti i gospodarstva istaknuo je i zamjenik župana Stipe Čogelja, naglasivši kako upravo takva suradnja predstavlja temelj razvoja inovacija, održivih rješenja i lokalne zajednice.

Jedan od konkretnih rezultata projekta je virtualna kuharica s receptima temeljenima na manje zastupljenim vrstama jadranske ribe. Kuharica promovira načela kružnog gospodarstva i "zero waste" gastronomije, a posebnu prepoznatljivost dala joj je Tisja Kljaković Braić, autorica naslovnice inspirirane dalmatinskim načinom života i odnosom prema hrani.

Projekt su podržali i ravnatelji partnerskih škola, Ivo Bilić, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Split, te Sanio Bečić, ravnatelj Elektrotehničke škole Split, prepoznavši njegovu vrijednost u obrazovanju mladih kroz održive prakse i promociju odgovornih gastronomskih navika.

Iza naslova "Zaboravljene ribe - nezaboravni okusi" krije se deset iskusnih chefova: Hrvoje Zirojević, Toni Boban, Karlo Kaleb, Stipe Vuletić, Robert Žmire, Stipe Šušnjara, Mate Brković, Ivica Katić, Josip Vrdoljak i Stipe Marinović. Uz pomoć mladih kulinarskih nada, oni su manje atraktivne i nedovoljno zastupljene vrste ribe pretvorili u nutritivno vrijedne, oku privlačne i iznimno ukusne zalogaje.

Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske u sklopu natječaja "Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam".

Predstavljanje je zaključeno degustacijom jela pripremljenih prema receptima iz kuharice, čime su uzvanici imali priliku kušati bogatstvo okusa manje poznatih vrsta jadranske ribe u izvedbi poznatih chefova.

"Zero waSTe" tako je u Splitu pokazao da održivost ne mora ostati samo ideja na papiru. Kada se spoje znanje, more, gastronomija i mladi ljudi, i zaboravljene ribe mogu postati glavne zvijezde stola.