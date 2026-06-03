Grad Split sufinancira uklanjanje azbestnih krovova i odvoz opasnog otpada

Grad Split objavio je Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina i zemljišta na administrativnom području grada Splita da dostave prijave za sufinanciranje uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih krovnih pokrova te zbrinjavanja (odvoza) azbestnih materijala s lokacija na području grada Splita za 2026. godinu.

Svrha ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za sufinanciranje uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih krovnih pokrova te zbrinjavanja (odvoza) azbestnih materijala s lokacija na području grada Splita sredstvima Proračuna Grada Splita, a zbog zaštite zdravlja ljudi i okoliša od azbesta.

Pozivaju se građani da se prijavom na natječaj aktivno uključe u planiranje sustava gospodarenja otpadom, budući da pravilno i savjesno postupanje s otpadom koji sadržava azbest doprinosi zaštiti okoliša i očuvanju zdravlja svih građana Splita.

Javni poziv za 2026. godinu otvoren je 60 dana od dana njegove objave na službenoj internetskoj stranici Grada Splita www.split.hr.

Tekst poziva, Zaključak gradonačelnika i obrasci za prijavu dostupni su OVDJE.