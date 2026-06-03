Split paraliziran nakon nevremena: Kolone kilometarske, vozači zaglavljeni na izlazima iz grada

Obilna kiša koja je u srijedu pogodila Split izazvala je prometni kolaps diljem grada i na izlaznim pravcima, a vozači su poslijepodne zapeli u kilometrima dugim kolonama.

Prema fotografijama i snimkama koje su poslali čitatelji, promet se odvijao izrazito usporeno na više lokacija, dok su se kolone stvarale već na gradskim prometnicama koje vode prema izlazima iz Splita. Posebno je teško stanje bilo na prometnicama prema Solinu i Dugopolju, gdje su vozila napredovala puževim korakom.

Gužve potvrđuju i podaci s Google Mapsa, koji su tijekom poslijepodneva pokazivali zastoje na gotovo svim glavnim prometnim pravcima kroz grad. Crveno označene dionice protezale su se od Solina preko ulaza u Split pa sve do gradskih prometnica u istočnom dijelu grada.

Na fotografijama se vide duge kolone vozila na mokrim prometnicama, dok je kiša dodatno usporila promet i otežala kretanje vozačima tijekom poslijepodnevne špice.

Današnje nevrijeme donijelo je Splitu više desetaka litara kiše po četvornom metru, a uz poplavljene ulice, otežan promet i brojne intervencije vatrogasaca, građani su se suočili i s dugotrajnim zastojima na cestama.

Iako se vremenske prilike tijekom poslijepodneva postupno smiruju, prometne posljedice obilnih oborina osjećat će se još satima, osobito na izlazima iz grada gdje se kolone i dalje sporo raspuštaju.