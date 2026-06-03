TEŠKA PROMETNA Četiri osobe ozlijeđene u sudaru četiri automobila u Splitu

Četiri osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se danas oko 14.30 sati dogodila u Ulici Domovinskog rata u Splitu.

Kako je izvijestila policija, u nesreći su sudjelovala četiri osobna automobila. Na mjesto događaja upućene su ekipe Hitne medicinske pomoći koje su ozlijeđene osobe prevezle u KBC Split radi pružanja liječničke pomoći.

Prema prvim informacijama, ozlijeđeni nisu životno ugroženi.

Policija je obavila očevid te će naknadno biti poznato više detalja o okolnostima koje su dovele do sudara.