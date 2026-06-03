Hajduk je ovom igraču ponudio 300.000 eura po sezoni?

Iako ljetni prijelazni rok u SuperSport HNL-u službeno počinje tek 26. lipnja, klubovi već intenzivno rade na slaganju kadra za novu sezonu. Među brojnim transfernim nagađanjima pojavila se i informacija koja Hajduk povezuje s egipatskim reprezentativcem Ahmedom Koukom.

Tvrdnju je iznio egipatski novinar i bivši vratar Ahmed Shobeir, a prenijeli su je tamošnji mediji. Prema njegovim navodima, splitski klub poslao je ponudu 24-godišnjem nogometašu Al Ahlyja, jednom od najtrofejnijih afričkih klubova.

Kouka je cijelu dosadašnju karijeru proveo u Al Ahlyju, za koji je upisao 120 nastupa, postigao tri pogotka i zabilježio četiri asistencije. Može igrati na pozicijama defenzivnog veznog igrača i lijevog beka, a ugovor s egipatskim velikanom istječe krajem lipnja, što znači da bi klub mogao promijeniti bez odštete.

Plaća od 300 tisuća eura?

Prema informacijama koje je objavio Shobeir, Hajduk je Kouki navodno ponudio godišnju plaću od 300 tisuća eura, uz bonus od 100 tisuća eura za potpis ugovora. Međutim, te informacije zasad nisu potvrđene iz drugih, pouzdanijih izvora.

Prema podacima Transfermarkta, tržišna vrijednost egipatskog reprezentativca procjenjuje se na 1,2 milijuna eura. Za reprezentaciju Egipta nastupio je 11 puta, a bio je i na širem popisu kandidata za Svjetsko prvenstvo, no nije se našao među konačna 26 igrača.

Promjene u Hajdukovoj svlačionici

Uoči nove sezone Hajduk prolazi kroz kadrovske promjene. Tijekom proljeća funkciju sportskog direktora preuzeo je Poljak Robert Graf, a klub je nedavno objavio i status pojedinih igrača prve momčadi.

Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamón dobili su slobodne papire te mogu potražiti novu sredinu. Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor, dok su Anthony Kalik i Ismael Diallo već napustili Poljud. Istodobno, male su šanse da Iker Almena ostane u Splitu nakon isteka posudbe.

🚨🗞️ Le club croate Hajduk Split 🇭🇷 a formulé une offre de contrat pour recruter le milieu de terrain Ahmed Nabil Koka qui sera libre à la fin du mois 💰 Proposition :

▪️ 300 000 € par saison

▪️ 100 000 € de prime à la signature pic.twitter.com/AcxzR2mHR7 — Nile Foot 🇪🇬 (@NileFootFR) June 3, 2026