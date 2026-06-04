Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski srušili svjetski rekord i pokorili Schwaz

Sjajne vijesti za hrvatsko kuglanje nastavljaju stizati s X. Svjetskog pojedinačnog prvenstva koje se održava u austrijskom Schwazu.

Nakon što su Hrvatsku danas već razveselila dva srebra u disciplini tandem, u ženskoj i muškoj konkurenciji, stigla je i ona najsjajnija medalja. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su zlato u disciplini tandem mix te pritom postavili novi svjetski rekord.

Hrvatski dvojac tako je na impresivan način stigao do naslova svjetskih prvaka, zaokruživši iznimno uspješan dan za hrvatsku reprezentaciju.

Posebno je ovo velik uspjeh za Natašu Ravnić, splitsku nevistu, suprugu Nikole Muše, kapetana Mertojaka, ali i kapetanicu hrvatske reprezentacije koja iza sebe već ima svjetska ekipna zlata.

A osim ekipnih naslova, Nataša je već bila i svjetska prvakinja u tandem mixu, i to 2022. godine u Elvi u Estoniji, kada je naslov osvojila s tadašnjim kuglačem Mertojaka Hrvojem Marinovićem.