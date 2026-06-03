U Gradskoj upravi predstavljen maratonski plivački pothvat Martina Strela u čast Veljka Rogošića

U zgradi Gradske uprave danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen predstojeći maratonski plivački pothvat profesionalnog maratonskog plivača Martina Strela, višestrukog svjetskog rekordera u plivanju na duge staze.

Na konferenciji je sudjelovao zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić, uz ovlaštenog pročelnika Upravnog odjela za sport i mlade Igora Maretića, koji je izrazio podršku ovom jedinstvenom projektu te naglasio važnost očuvanja sjećanja na sportske velikane koji su svojim uspjesima pronijeli ime Hrvatske diljem svijeta.

“Split je grad velikih sportskih podviga, grad koji pamti veliko ime Veljka Rogošića koji je morske staze otvorio mnogima koji su došli nakon njega”, kazao je zamjenik Bilić. Tom je prilikom Strel najavio plivanje na ruti Stari Grad – Split, koje će se održati u listopadu ove godine. Riječ je o zahtjevnoj dionici dugoj približno 45 kilometara, kojom će jedan od najpoznatijih svjetskih maratonskih plivača još jednom pomaknuti granice ljudske izdržljivosti. Posebnu simboliku ovom pothvatu daje činjenica da ga Martin Strel posvećuje legendarnom hrvatskom maratonskom plivaču Veljku Rogošiću, jednom od najvećih maratonskih plivača svih vremena, čije ime zauzima posebno mjesto u povijesti hrvatskog i svjetskog sporta.

“Rogošić je bio moj veliki prijatelj, uzor i bez njega ne bi bilo ni mene, ni moje karijere”, poručio je Strel.

Na konferenciji su istaknuti značaj i poruka ovog sportskog izazova, kojim se odaje počast Rogošićevoj ostavštini te promoviraju vrijednosti sporta i ustrajnosti.