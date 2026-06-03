Jeste li prepoznali slavnu voditeljicu u večerašnjoj Potjeri?

Gledatelje večerašnje Potjere iznenadilo je pojavljivanje nekadašnje televizijske voditeljice Ane Stunić, koju mnogi pamte iz emisija Red Carpet i IN Magazin.

Stunić se u brzopoteznoj minuti nije najbolje snašla te je točno odgovorila na samo dva pitanja, zbog čega je u dvoboj s lovcem Mladenom Vukorepom krenula s osvojenih 1000 eura.

Lovac joj je potom ponudio nižu ponudu od 500 eura i višu od 3500 eura. Bivša voditeljica odlučila je riskirati te prihvatiti viši iznos, čime je dobila teži put do prolaska u završnu Potjeru.

Na ploči je uspješno prolazila kroz većinu pitanja, no zaustavio ju je zadatak povezan upravo s novinarstvom.

Pitanje je glasilo: "Dovršite novinski naslov iz 1994. koji je postao poslovičan! 'Gdje je rat, tu je…!'"

Stunić je odgovorila "Fallaci", no točan odgovor bio je "Amanpour", referenca na poznatu ratnu izvjestiteljicu Christiane Amanpour. Pogrešan odgovor koštao ju je prolaska te nije uspjela izboriti mjesto u završnoj Potjeri.

Njezino pojavljivanje izazvalo je pozornost gledatelja jer se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti.

Nakon odlaska s televizije 2016. godine Ana Stunić povukla se iz medijskog prostora te se posvetila digitalnom marketingu i odnosima s javnošću. Danas radi u PR sektoru, a surađuje i s umjetničkim kolektivom Montažstroj.

Privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. U dugogodišnjoj je vezi s industrijskim dizajnerom Filipom Despotom, a njezin povratak na male ekrane u popularnom kvizu mnoge je podsjetio na razdoblje kada je bila jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj.