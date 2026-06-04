Od stravične nesreće do ubojstva s predumišljajem: Tko je zapravo Mackenzie Shirilla?

Ako ste se nekad na Neflixu zagledali u dokumentarce o zločinima, za oko će vam vjerojatno zapeti The Crash. Dokumentarni film o Mackenzie Shirilli, djevojci koja se 2022. godine u Ohiju zabila automobil brzinom od 160 km/h u zid zgrade, samo je na prvi pogled analizirao nesretan slučaj nakon lude zabave uz obilje alkohola i droga. Tragična nesreća odnijela je dva mlada života, a za zaokret istrage prema potencijalnom strašnom predumišljaju trebalo se vratiti mjesecima i godinama unatrag – u odnos tinejdžerice Mackenzie Shirille, njezina dečka Dominica Russoa i njihova prijatelja Daviona Flanagana.

„Savršen par“ i nesavršen kraj

Dokumentarac se fokusira na analizu policijskih snimaka, nadzornih kamera i dokaza koji su ovaj događaj iz tragične nesreće pretvorili u slučaj s predumišljajem. Iz priča prijatelja spomenutog trojca brzo se saznalo da je veza Mackenzie i Dominica, koju su djevojčini roditelji na trenutke predstavljali kao idilu zajedničkoga života njihove zrele 17-godišnje (!) kćeri i partnera, bila daleko od savršene. Ljubomora, svađe, prekidi i mirenja bili su njihova svakodnevica, a „treći kotač“, poput Daviona, talentiranog igrača američkog nogometa, dodatno je uzburkao njihovu dinamiku.

Uvid u Shirilline društvene mreže pokazao je sav spektar jada američke mladeži puštene s lanca, od neoprezne obijesne vožnje automobila tijekom koje se snimaju TikTikovi, do otvorene konzumacije opijata, razularenih tuluma i potpuna izostanka empatije u trenucima tuđe tuge i očaj. Nakon što se Shirilla iz stravične nesreće izvukla kao jedina preživjela i uspješno oporavila od ozljeda, njezin je povratak na društvene mreže, s potpuno neosjetljivim sadržajem prema pokojnima, izuo iz cipela njihove obitelji.

Odgoj bez granica – kako je ubojica u očima obitelji postala žrtva

Još su skandaloznije bile reakcije njezinih roditelja, koji ustraju u tvrdnjama da je nesreća bila slučajna te da nije bilo nikakve ubilačke namjere u Shirillinoj vožnji, koja je u zavoju prije tragična ishoda bila savršeno kontrolirana, da bi nekoliko sekunda kasnije postala izravni luđački let ravno u smrt. Jasno, za one koji nisu bili za volanom ni vezani. Iako su groteskne, izjave njezinih roditelja trebaju se poslušati – većini bi mogle poslužiti kao sjajan primjer odgoja djeteta bez postavljanja granica, opravdavanja nečega što se ne može opravdati, skidanja tereta odgovornosti s vlastitih ramena. U kuknjavi nad suđenjem, uhićenjem i kaznom za mladu ubojicu za volanom nije moglo stati previše žaljenja za pokojnima.

Posljedice Netflixova dokumentarca

Godine 2023. sudac okruga Cuyahoga proglasio je Mackenzie Shirillu krivom po više optužbi, uključujući ubojstvo i teško ubojstvo vozilom. Osuđena je na doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta nakon odsluženih 15 godina. Dogodi li se taj otpust, Shirilla će se u društvo vratiti kao mlada žena pred kojom je, reklo bi se, cijeli život.

Njezin otac Steve Shirilla bio je stavljen na administrativni dopust sa svoje pozicije u školi Mary Queen of Peace u Clevelandu nakon objave dokumentarca. Prema internetskoj stranici škole, radio je kao nastavnik likovne umjetnosti i digitalnih medija.

Televizija 19 News dobila je sljedeću potvrdu od biskupije:

„Odluke vezane uz osoblje katoličkih škola u nadležnosti su pojedinih škola unutar Biskupije Cleveland. Zbog zaštite privatnosti, škole i biskupija obično javno ne komentiraju pitanja vezana uz zaposlenike. Međutim, možemo potvrditi da se gospodin Steve Shirilla neće vratiti u školu Mary Queen of Peace.”

Steve Shirilla neslužbeno je potvrdio da je stavljen na administrativni dopust 18. svibnja, da škola provodi istragu i da za sada ne zna ništa više. Rekao je da je nezadovoljan dokumentarcem i načinom na koji je montiran, tvrdeći da mnogo toga što je rekao nije uključeno u konačnu verziju. Također je izjavio da vjeruje kako je njegova kći nevina i da „u cijeloj priči postoji mnogo više od onoga što javnost zna”.

Način na koji je „namontirana“ i sređena mlada zatvorenica govorila o svom tobožnjem nesuđenom suprugu i „nesreći“, pritom evidentno koristeći priliku da se svjetla reflektora još jednom upere u nju, ledi krv u žilama. Dok neki smatraju da se radi o bolesnoj narcističkoj ličnosti bez trunke empatije, na Facebooku više od 25000 oznaka „sviđa mi se“ ima stranica Free Mackenzie Shirilla, čiji administratori tvrde da je tada 17-godišnja djevojka osuđena za dvostruko ubojstvo bez ikakva dokaza. Jedno je sigurno – slučaj Shirilla proširio se daleko izvan granica Ohija i nastavit će izazivati polemike diljem svijeta.