Dolazi prvi TikTok automobil

Društvena mreža TikTok zaludila je mlade u cijelom svijetu, a sada tvrtka koja je vlasnik tog globalnog fenomena ulazi u autoindustriju.

A gdje drugdje? Novi električni automobil povezan s vlasnikom TikToka, tvrtkom ByteDance, trebao bi biti lansiran u Kini ove godine. Automobil će biti proizveden u kooperaciji s proizvođačem Seres, koji razvija potpuno novu marku automobila s ByteDanceovom AI platformom Volcano Engine. Očekuje se da će prvi model biti crossover, mješavina SUV-a i limuzine, piše HAK Revija.

Proizvodnja će se odvijati u Seresovoj tvornici u Chongqingu. Ideja je da će ByteDanceova tehnologija biti u središtu.

AI platforma tvrtke funkcionirat će kao digitalni mozak automobila i vozaču će dati pristup naprednom glasovnom upravljanju, osobnim postavkama i drugim AI funkcijama izravno u kabini. Za provedbu inicijative stvorena je nova tvrtka pod nazivom Saidou.

Očekuje se da će prvi model biti predstavljen prije kraja godine te će imati električnu verziju i verziju s produživačem dometa. Svijet nestrpljivo čeka ono što se već naziva TikTok automobilom.