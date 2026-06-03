Vatrogasci u Žrnovnici imali pune ruke posla: U kratkom vremenu zaprimili 10 dojava o poplavama stanova i garaža

Današnje nevrijeme koje je pogodilo područje Žrnovnice i okolice izazvalo je brojne probleme građanima, a pripadnici DVD-a Žrnovnica imali su pune ruke posla na terenu.

Kako su izvijestili iz DVD-a Žrnovnica, u vrlo kratkom vremenu zaprimili su čak deset prijava zbog poplavljenih stanova i garaža. Vatrogasci su odmah izašli na teren te intervenirali na više lokacija kako bi pomogli građanima i sanirali posljedice obilne kiše.

Ukupno je odrađeno deset intervencija, a u akcijama su sudjelovala četiri vatrogasna vozila i čak 42 vatrogasca.

Nevrijeme koje je tijekom dana zahvatilo splitsko područje donijelo je velike količine oborina u kratkom vremenskom razdoblju, što je uzrokovalo probleme s oborinskom odvodnjom i plavljenje pojedinih objekata.

Vatrogasci pozivaju građane na oprez te ističu kako su i dalje spremni intervenirati na svim lokacijama gdje bude potrebe za njihovom pomoći.