Splitske gitare osvojile Lisabon: Hrvatska proslavljena ovacijama u povijesnoj crkvi

Splitski gitaristički kvartet, koji čine Josip Dragnić, Kajo Milišić, Goran Cetinić Koća i Martin Andrijašević, održao je u ponedjeljak, 1. lipnja, svečani koncert u Lisabonu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske. Koncert je održan u baroknoj crkvi Gospe od Otkupljenja i Svetog Josipa, poznatijoj kao Crkva od Sjećanja, odnosno Igreja da Memória, u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Portugalu.

Svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici iz diplomatskog, političkog, gospodarskog i kulturnog života Portugala, kao i članovi hrvatske zajednice.

Veleposlanica istaknula hrvatska postignuća i prioritete

U uvodnom govoru veleposlanica Anita Tršić podsjetila je na povijesne razloge obilježavanja Dana državnosti 30. svibnja te istaknula politička, gospodarska i kulturna postignuća Republike Hrvatske u proteklih 36 godina.

Osvrnula se i na glavne političke prioritete u nadolazećem razdoblju, među kojima su skoro hrvatsko članstvo u OECD-u te nedavno predana kandidatura Hrvatske za članstvo u Zajednici zemalja portugalskog jezika, CPLP-u, u svojstvu pridruženog promatrača. Veleposlanica je naglasila mediteransku i srednjoeuropsku orijentaciju Hrvatske, postignuća hrvatskog predsjedanja Inicijativom triju mora, aktualno predsjedanje skupinom Med9, kao i ciljeve budućeg hrvatskog predsjedanja Strategijom EU za dunavsku regiju.

Posebno je istaknula i hrvatsku potporu procesu proširenja Europske unije, s naglaskom na zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajinu i širu regiju.

Djela splitskih skladatelja pred lisabonskom publikom

Nakon uvodnog dijela, Splitski gitaristički kvartet publici je predstavio program u kojem su se, među ostalim, našla i djela splitskih skladatelja Vlade Sunka, Ivana Božičevića i Gordana Tudora.

Nastup splitskih glazbenika publika je ispratila srdačnim pljeskom i stajaćim ovacijama. Kao dodatak koncertu kvartet je izveo skladbu "Verdes Anos" poznatog portugalskog gitarista i skladatelja Carlosa Paredesa, čija se 100. godišnjica rođenja obilježava upravo ove godine.

Još jedan uspješan inozemni nastup

Lisabonski nastup bio je 21. inozemni koncert Splitskog gitarističkog kvarteta. U svojih 16 godina djelovanja kvartet je nastupio u brojnim europskim metropolama i kulturnim centrima, među kojima su Bruxelles, Prag, Ankara, Sevilla, Sofija, Ljubljana, Ženeva, Gdanjsk i Luksemburg.