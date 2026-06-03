Ovo se danas odvijalo u Imotskom dok ste vi čamili u prometnoj gužvi

Nesvakidašnja scena zabilježena je večeras na jednoj autopraonici u Imotskom, gdje su prolaznici svjedočili prizoru koji se rijetko viđa.

Video koji se ubrzo počeo širiti društvenim mrežama prikazuje dvije djevojke tijekom pranja automobila, a snimka je u kratkom roku izazvala brojne reakcije. Dok su jedni cijelu situaciju doživjeli kao zabavu i svojevrsnu atrakciju, drugi su komentirali kako ovakvi prizori nisu baš uobičajeni za svakodnevicu Imotskog.

Snimka je vrlo brzo privukla pozornost korisnika društvenih mreža te postala jedna od glavnih tema razgovora među građanima. Komentari se nižu iz minute u minutu, a mnogi priznaju da ih je prizor iznenadio.

Imotski je tako večeras dobio još jednu neobičnu priču koja nije prošla nezapaženo ni među prolaznicima ni među korisnicima društvenih mreža. Video pogledajte OVDJE