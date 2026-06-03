Turističko vijeće HTZ-a: direktoru Staničiću novi četverogodišnji mandat

Održana je 6. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj je Kristjan Staničić jednoglasnom odlukom članova Vijeća imenovan direktorom HTZ-a za mandatno razdoblje od četiri godine. Ovime je i službeno zaključen Natječaj za izbor i imenovanje direktora HTZ-a, koji je bio otvoren do 30. ožujka ove godine, a podsjećamo kako direktor Staničić ovu funkciju obnaša od srpnja 2017., kada je prvi put imenovan direktorom HTZ-a.

Zahvalu Turističkom vijeću HTZ-a, kao i ministru turizma i sporta Tončiju Glavini na ukazanom povjerenju uputio je i direktor Staničić. „Reizbor na mjesto direktora HTZ-a za mene prije svega predstavlja odgovornost prema hrvatskom turizmu, svim turističkim djelatnicima, partnerima, ali Hrvatskoj u cjelini obzirom da je turizam jedna od naših najvažnijih gospodarskih grana. Najiskrenije zahvaljujem ministru Glavini i svim članovima Turističkog vijeća na ukazanom povjerenju. Zajedno smo uspješno odgovorili na brojne izazove unazad nekoliko godina, a posebno me veseli što smo dodatno učvrstili međunarodnu poziciju Hrvatske kao kvalitetne, sigurne i održive destinacije koja goste privlači tijekom cijele godine“, poručio je Staničić.

Pritom je posebno naglasio kako se u Hrvatskoj danas, u odnosu na 2017., ostvaruje osam milijuna noćenja više, odnosno premašena je brojka od 110 milijuna noćenja na godišnjoj razini, u čemu su važnu ulogu imale brojne kampanje i promotivne aktivnosti koje je Hrvatska turistička zajednica provodila na domaćem i inozemnim tržištima. Navedeno potvrđuje i rast prometa s najvažnijih emitivnih tržišta, kako europskih, tako i dalekih pri čemu se posebno ističe tržište SAD-a koje unazad nekoliko godina bilježi kontinuiran i značajan porast turističkih dolazaka i noćenja. Također, HTZ je imao važnu ulogu u pozicioniranju Hrvatske kao avio destinacije.

„U novom mandatu nastavit ćemo raditi na daljnjem jačanju konkurentnosti hrvatskog turizma, razvoju cjelogodišnje ponude, održivom upravljanju destinacijama te promociji svih hrvatskih regija i turističkih proizvoda. Pritom će naglasak biti na digitalizaciji, korištenju novih tehnologija poput umjetne inteligencije, daljnjem jačanju suradnji sa strateškim partnerima kako bi zadržali trend rasta novih aviolinija prema našoj zemlji, a podsjećam i kako uskoro objavljujemo potpuno novi promotivni video hrvatskog turizma s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi, koji će u budućim godinama biti podloga za nove inovativne marketinške kampanje. Vjerujem kako zajedničkim radom svih dionika možemo dodatno unaprijediti kvalitetu hrvatskog turizma i osigurati njegov održiv rast na dobrobit lokalnih zajednica, gospodarstva i svih građana“, zaključio je Staničić.

Uz navedeno, na sjednici je usvojena i Odluka o izboru i imenovanju direktora predstavništava HTZ-a na šest tržišta, odnosno na tržištima Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke, gdje su reizabrani dosadašnji direktori, dok su novi imenovani na tržištima Slovenije, Skandinavije i Kine.

Dodajmo kako je na sjednici usvojena i Odluka o odobrenju domaćinstva godišnje skupštine mreže putničkih agencija Lufthansa City Center International GmbH (LCC), najveće svjetske neovisne franšize putničkih agencija, koja djeluje kroz 600 ureda na 110 tržišta i koja posluje više od 35 godina. Godišnja skupština LCC-a održava se svake dvije godine u različitim destinacijama, a za lipanj 2027. godine je iskazan interes da se skupština održi u Istri. Planirani broj sudionika iznosi preko 400, a riječ je o visokim predstavnicima, vlasnicima agencija i vodećim menadžerima u turističkoj industriji. Temeljem ove Odluke pristupit će se potpisivanju pisma namjere, odnosno sklapanju odgovarajućeg ugovora između Hrvatske turističke zajednice, LCC-a i Turističke zajednice Istarske županije.