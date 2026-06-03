Žnjan: Bujica se slijevala ulicom, voda šikljala iz šahta

Veliko kišno nevrijeme danas je pogodilo Split i okolicu, a dramatični prizori stižu sa Žnjana.
Zbog obilne kiše, voda se velikom silinom slijevala ulicom, a na prometnici se stvorila prava bujica. Na snimci se vidi kako mutna voda izbija i širi se cestom, dok su automobili parkirani uz rub prometnice.
Nevrijeme je u kratkom vremenu stvorilo probleme na više lokacija, a građanima se savjetuje dodatan oprez u prometu.
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