Nevrijeme stvara probleme u prometu: U Splitu i Solinu izlijetali poklopci šahti, na Staroj kliškoj cesti odron

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske kolnici su mokri i skliski, zbog čega se vozačima savjetuje da brzinu kretanja i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama.

Zbog lokalnih pljuskova moguća je pojava veće količine vode na kolnicima, što dodatno otežava prometovanje i povećava opasnost od proklizavanja. Iz policije upozoravaju i na mogućnost pojave odrona, osobito na prometnicama koje prolaze uz strme terene.

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Dojave iz Splita i Solina

Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti, a prijavljen je i odron na Staroj kliškoj cesti.

Nadležne službe nalaze se na terenu te poduzimaju mjere sanacije kako bi se prometnice što prije dovele u sigurno stanje. Građani i svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatan oprez. Vozačima se preporučuje da drže veći razmak, izbjegavaju nagla kočenja i prilagode vožnju uvjetima na cestama.

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