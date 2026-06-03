Bujice paralizirale istok Splita: Voda prekrila Sirobuju i Poljičku cestu

Obilna kiša koja je pogodila Split stvorila je velike probleme na prometnicama, a posebno teško stanje bilježi se na području Sirobuje i Poljičke ceste.

Na Sirobuji su se u kratkom vremenu stvorile velike količine vode na kolniku, a promet se odvija otežano. Vozila se kroz pojedine dijelove probijaju vrlo sporo, dok se bujice slijevaju niz prometnice i dodatno usporavaju vozače.

Ništa bolja situacija nije ni na Poljičkoj cesti, gdje su se pojedini dijelovi prometnice pretvorili u pravo jezero. Vozači prolaze uz veliki oprez, a zbog vode na kolniku stvaraju se zastoji i kolone.

Posebno se apelira na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže veći razmak i izbjegavaju nagla kočenja. Zbog velike količine vode, na pojedinim dionicama postoji opasnost od proklizavanja i oštećenja vozila.

Stanovnici istočnog dijela Splita javljaju kako se voda brzo nakupljala, a prizori sa Sirobuje i Poljičke ceste najbolje pokazuju koliko je nevrijeme u kratkom vremenu paraliziralo promet u ovom dijelu grada.

Promet se odvija otežano, a vozačima se savjetuje da, ako ne moraju, izbjegavaju navedene dionice dok se stanje ne normalizira.