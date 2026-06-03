FOTO & VIDEO Silovito nevrijeme na splitskom području. Ogromna količina kiše napravila kaos na cestama

Kako je bilo najavljeno, jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Jadrana, a u ranim poslijepodnevnim satima nevrijeme se premjestilo na šire splitsko područje.

Do 12.30 sati 50 litara kiše palo je na području Solina međutim, zadnjih 15-ak minuta siloviti kišno nevrijeme srušilo se na Split i okolicu pa je moguće da padnu iznimno velike količine oborine u kratkom vremenu. Posljedica svega su bujice koje su se pojavila u svim dijelovima grada.

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Promet je krajnje usporen, primjerice na ulazu u Split iz smjera Stobreča vozi se brzinom do 20 km/h, a vidljivost je gotovo nikakva. Prometnice su pod vodom tako da vozači trebaju dodatan oprez prilikom vožnje.

Pogledajte kako je to izgledalo na cesti.