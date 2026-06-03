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FOTO & VIDEO Silovito nevrijeme na splitskom području. Ogromna količina kiše napravila kaos na cestama

Ulice plivaju pa se vozačima savjetuje oprez

Kako je bilo najavljeno, jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Jadrana, a u ranim poslijepodnevnim satima nevrijeme se premjestilo na šire splitsko područje. 

Do 12.30 sati 50 litara kiše palo je na području Solina međutim, zadnjih 15-ak minuta siloviti kišno nevrijeme srušilo se na Split i okolicu pa je moguće da padnu iznimno velike količine oborine u kratkom vremenu. Posljedica svega su bujice koje su se pojavila u svim dijelovima grada. 

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Promet je krajnje usporen, primjerice na ulazu u Split iz smjera Stobreča vozi se brzinom do 20 km/h, a vidljivost je gotovo nikakva. Prometnice su pod vodom tako da vozači trebaju dodatan oprez prilikom vožnje. 

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Pogledajte kako je to izgledalo na cesti. 

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