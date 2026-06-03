Velika je gužva na splitskim prometnicama

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske promet se odvija otežano zbog mokrih i skliskih kolnika. Vozačima se savjetuje da brzinu kretanja i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, osobito na dionicama na kojima se zbog lokalnih pljuskova zadržava veća količina vode. Obilna kiša i sklizak kolnik dodatno povećavaju opasnost u prometu, a na pojedinim prometnicama moguća je i pojava odrona.

Velike gužve na većini pravaca u Splitu

Na većini važnijih pravaca i ulica u Splitu tijekom dana stvaraju se velike prometne gužve. Promet je usporen, a vozači se pozivaju da se naoružaju strpljenjem i, ako je moguće, izbjegavaju nepotrebna putovanja.

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Poseban oprez savjetuje se pri prolasku kroz podvožnjake, raskrižja i niže dijelove prometnica, gdje se zbog jakih pljuskova može zadržavati veća količina vode. Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti, a prijavljen je i odron na Staroj kliškoj cesti.

Nadležne službe nalaze se na terenu i poduzimaju mjere sanacije kako bi se prometnice što prije osigurale i dovele u normalno stanje.

Građanima se savjetuje dodatan oprez

Iz policije i nadležnih službi apeliraju na građane i sve sudionike u prometu da budu posebno oprezni. Vozačima se preporučuje držanje većeg razmaka, izbjegavanje naglog kočenja te strpljenje zbog pojačanih gužvi i otežanih uvjeta na cestama.

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