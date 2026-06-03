Poljička kod Velebitske pretvorila se u jezero, vozači jedva prolaze kroz bujicu

Silovito nevrijeme pogodilo je splitsko područje, a obilna kiša u vrlo kratkom vremenu stvorila je velike probleme u prometu.

Brojne prometnice su pod vodom, a posebno dramatično stanje zabilježeno je na Poljičkoj cesti, na križanju s Velebitskom ulicom, gdje se stvorio pravi povodanj.

Kiša je u naletima snažno padala, a odvodi na pojedinim lokacijama nisu mogli primiti toliku količinu vode. Kolnici su se brzo pretvorili u bujice, a vozači se kreću iznimno sporo i oprezno.

Na Poljičkoj cesti kod križanja s Velebitskom vozila prolaze kroz duboku vodu, a promet se na tom dijelu odvija otežano. Vidljivost je smanjena, cesta je skliska, a na pojedinim dijelovima voda se zadržava u velikim količinama.

Slični prizori zabilježeni su i u Vukovarskoj ulici, kao i na još nekoliko lokacija u Splitu i okolici. Na pojedinim prometnicama voda se zadržava uz rub kolnika, dok se na kritičnim točkama stvaraju veće lokve koje dodatno usporavaju promet i stvaraju probleme vozačima.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, smanjenje brzine i izbjegavanje naglih kočenja. Posebno treba pripaziti na pješake, šahtove i dijelove prometnice gdje se voda najviše nakuplja.

Prema dostupnim informacijama, nevrijeme se tijekom ranih poslijepodnevnih sati premjestilo na šire splitsko područje, a velika količina kiše u kratkom vremenu izazvala je probleme u više gradskih kvartova.