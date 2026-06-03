Marelja uoči europskog finala: "Bit će to praznik vaterpola u Splitu"

Na press konferenciji održanoj danas u trofejnoj sali na bazenu „Jadrana” na Zvončacu, pred uzvratni finalni susret novinarima su se obratili trener Jure Marelja te vaterpolisti „Jadrana” Ivan Domagoj Zović i Dušan Matković.

„Bit će to praznik vaterpola u Splitu, ovdje na Zvončacu koji posebno inspirira. Postavljaju se, kao što vidite, i dodatne tribine, pomama je za ulaznicama. Baš sam rekao svojim igračima, što se tiče karata, i ja i vi danas obavimo što imamo i hoću potpunu koncentraciju na finale.”

Znamo da se očekuje i do 1200 gledatelja, je li vam veći imperativ europski trofej ili titula prvaka Hrvatske u ovom velikom mjesecu za vaterpoliste Jadrana i splitski vaterpolo?

„Oboje”, optimističan je trener Jure Marelja.

„Hvatamo prednost Francuza iz Marseillea od tri gola. Znamo koliki je ulog i idemo najprije na pobjedu, pa onda razlika od tri gola do kraja susreta bi se trebala dostići. Nećemo se osvrtati na prvu utakmicu u Marseilleu, nadam se da smo izvukli neke pouke iz tog susreta i sve ćemo učiniti za osvajanje trofeja.”

Ivan Domagoj Zović je istaknuo:

„Posebno nas inspirira ozračje ovog, rekao bih, najljepšeg vaterpolo ambijenta na svijetu i naravno da nas motiviraju i generacije jadranaša odrasle na ovom bazenu. Hvala publici, kažu nam stariji da ovakav interes nije bio još od one titule prvaka Europe protiv Savone u Trstu, godinu kasnije s Mladosti. Hvala publici i hvala Gradu Splitu koji je prepoznao vaterpolo i što nas podržava.”

Na kraju se obratio crnogorski reprezentativac u redovima „Jadrana” Dušan Matković:

„Optimističan sam što se tiče svega ovoga što nas čeka, ne samo finala Euro kupa nego i prvenstva Hrvatske. Split je sportski grad koji živi za sport, ima veliku povijest vaterpola i drago mi je da je prepoznat vaterpolo kao sport.”

Novinari su ga pitali i za ponajboljeg igrača Francuza Vernouxa.

„Vernoux je vaterpolist velikih genetskih predispozicija, ima izuzetnu fizikaliju, ali to nije problem zaustaviti, dobro smo ga izanalizirali i mislim da nam neće predstavljati problem.”

Na kraju je voditelj press konferencije Joško Elezović poželio „Jadranu” jednu pravu utakmicu, osvajanje europskog trofeja, pa da svi skupa završimo u slavlju u bazenu.