Crveni se Split: Četiri auta sudarila se na Domovinskog rata. Nevrijeme i kiša paralizirali promet u cijeloj splitskoj okolici

U Splitu se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila. Nesreća se dogodila u Ulici Domovinskog rata, točno ispod kamere, kod skretanja prema Putu Pujanki.
Prema prvim informacijama, u nesreći je nastala materijalna šteta na vozilima.
Velika kiša i nevrijeme koje je pogodilo Split dodatno su otežali promet i paralizirali veći dio grada. Promet se odvija usporeno, a kolnici su mokri i skliski.
Vozače se moli za dodatan oprez, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i držanje sigurnosnog razmaka kako bi se smanjio broj prometnih nesreća uslijed kiše, mokrih i skliskih kolnika.
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