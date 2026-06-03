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Crveni se Split: Četiri auta sudarila se na Domovinskog rata. Nevrijeme i kiša paralizirali promet u cijeloj splitskoj okolici

Vozači, veliki oprez! Ovako Google maps vidi splitske prometnice

U Splitu se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila. Nesreća se dogodila u Ulici Domovinskog rata, točno ispod kamere, kod skretanja prema Putu Pujanki.

Prema prvim informacijama, u nesreći je nastala materijalna šteta na vozilima.

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Velika kiša i nevrijeme koje je pogodilo Split dodatno su otežali promet i paralizirali veći dio grada. Promet se odvija usporeno, a kolnici su mokri i skliski.

Vozače se moli za dodatan oprez, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i držanje sigurnosnog razmaka kako bi se smanjio broj prometnih nesreća uslijed kiše, mokrih i skliskih kolnika.

Više o ovoj temi pročitajte na poveznicama ispod:

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