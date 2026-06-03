VIDEO Prometnica kod TTTS-a pod vodom. Splićanin: "Do istoka Splita samo trajektom"

Obilna kiša koja je pala na splitskom području ponovno je izazvala probleme u prometu. Posebno teška situacija zabilježena je na prometnici kod TTTS-a, gdje se nakon pljuska stvorila velika količina vode, zbog čega se vozila jedva probijaju prema istoku Splita.

Na kolniku se zadržala tolika količina vode da vozači moraju značajno usporiti, a na tom dijelu nastale su i gužve. Automobili kroz vodu prolaze oprezno, jedan po jedan, dok se promet odvija otežano.

Jedan se vozač u gužvi našalio kako mu "do istoka Splita više ne treba automobil, nego trajekt", najbolje opisujući stanje na prometnici koja je nakon kiše više nalikovala na poplavljeni prijelaz nego na jednu od važnijih prometnih dionica.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti te izbjegavanje naglih manevara, osobito na dijelovima gdje se voda zadržava na kolniku.

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