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VIDEO Ovo je prizor iz Splita

Velike gužve na izlazima iz grada, vozači pozvani na oprez i strpljenje

Obilna kiša tijekom dana prouzročila je velike probleme u prometu na području Splita i okolice. Prometnice su mokre i skliske, a na brojnim dionicama stvaraju se kolone vozila, osobito na izlazima iz grada.

Kako se vidi na fotografijama i video zapisima, promet se odvija otežano i usporeno, a vozila se kreću u dugim kolonama.

Situaciju dodatno otežava smanjena vidljivost, velika količina oborina te nekoliko prometnih nesreća koje su se dogodile na širem splitskom području.

Najveće gužve bilježe se na glavnim gradskim pravcima i izlazima iz Splita, gdje vozači moraju računati na dulja čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, promet se na pojedinim dionicama odvija znatno sporije nego inače.

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Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže dovoljan razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. Poseban oprez potreban je na mokrim kolnicima, u zavojima te na mjestima gdje se zadržava veća količina vode.

Ako ne morate hitno na put, preporučuje se odgoditi vožnju dok se prometna situacija ne stabilizira. Sve sudionike u prometu poziva se na strpljenje, oprez i poštivanje prometnih propisa.

Više o ovoj temi pročitajte na poveznicama ispod:

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