VIDEO Ovo je prizor iz Splita

Obilna kiša tijekom dana prouzročila je velike probleme u prometu na području Splita i okolice. Prometnice su mokre i skliske, a na brojnim dionicama stvaraju se kolone vozila, osobito na izlazima iz grada.

Kako se vidi na fotografijama i video zapisima, promet se odvija otežano i usporeno, a vozila se kreću u dugim kolonama.

Situaciju dodatno otežava smanjena vidljivost, velika količina oborina te nekoliko prometnih nesreća koje su se dogodile na širem splitskom području.

Najveće gužve bilježe se na glavnim gradskim pravcima i izlazima iz Splita, gdje vozači moraju računati na dulja čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, promet se na pojedinim dionicama odvija znatno sporije nego inače.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže dovoljan razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. Poseban oprez potreban je na mokrim kolnicima, u zavojima te na mjestima gdje se zadržava veća količina vode.

Ako ne morate hitno na put, preporučuje se odgoditi vožnju dok se prometna situacija ne stabilizira. Sve sudionike u prometu poziva se na strpljenje, oprez i poštivanje prometnih propisa.

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