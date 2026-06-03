Važna obavijest za Solinjane, evo kome se javiti za hitne intervencije

Obilne oborine koje su danas zahvatile Solin prouzročile su probleme na više gradskih lokacija. Prema informacijama Grada Solina, došlo je do plavljenja prometnica, javnih površina te pojedinih stambenih i poslovnih prostora.

Sve nadležne službe nalaze se na terenu i poduzimaju potrebne aktivnosti kako bi se posljedice nevremena što prije sanirale i stanje vratilo u normalu.

Iz Grada Solina pozivaju građane na strpljenje, razumijevanje i povećan oprez tijekom kretanja gradom dok traju intervencije i sanacija posljedica nevremena.

Za hitne intervencije građani se mogu obratiti dežurnom ophodaru nerazvrstanih cesta na broj 091 614 3571.