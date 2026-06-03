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Važna obavijest za Solinjane, evo kome se javiti za hitne intervencije

Zbog velike količine oborina došlo je do plavljenja prometnica, javnih površina te stambenih i poslovnih objekata na više lokacija u gradu

Obilne oborine koje su danas zahvatile Solin prouzročile su probleme na više gradskih lokacija. Prema informacijama Grada Solina, došlo je do plavljenja prometnica, javnih površina te pojedinih stambenih i poslovnih prostora.

Sve nadležne službe nalaze se na terenu i poduzimaju potrebne aktivnosti kako bi se posljedice nevremena što prije sanirale i stanje vratilo u normalu.

Iz Grada Solina pozivaju građane na strpljenje, razumijevanje i povećan oprez tijekom kretanja gradom dok traju intervencije i sanacija posljedica nevremena.

Za hitne intervencije građani se mogu obratiti dežurnom ophodaru nerazvrstanih cesta na broj 091 614 3571.

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