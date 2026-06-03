Kreće treći ciklus e-umirovljenika: 'Hoću znati što i mladi!'

- Naučili smo e-mail, WhatsApp, kako raditi na tabletu, osnovama mobitela... Najviše se služim za pretraživanje Interneta, YouTube videa jer ima dosta uradaka o zdravlju što me zanima. - svoje iskustvo edukacije u projektu e-umirovljenik u sklopu Digitalne Dalmacije prenio nam je Tomislav C., polaznik koji je prošao onu osnovnu edukaciju i došao je po još!

- Čak sam obavio i kupovinu preko interneta, sve se nauči... Obradili smo i e-građanin no još ga nisam koristio, internet bankarstvo također iako ga nešto rjeđe koristim, još povremeno koristim uplatnice... - dodaje Tomislav.

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Danas je naime započeo treći ciklus, koji je u proteklih godinu dana (jer edukacija se organizira svako pola godine uz četiri nastavna ciklusa po dva sata) u Splitu, Sinju, Imotskom i Supetru vidio ukupno 700 polaznika! Redom dakle naših sugrađana treće životne dobi koji se žele educirati na polju tehnologija.

- Njihovo geslo je 'hoću znati što i mladi', i to je sasvim OK. Projekt se pokazao pun pogodak, ono što me posebno veseli jest da njihova želja za učenjem ne poznaje granice: najstariji polaznik ima čak 89 godina (prosječna dob je 73 godine), a više od polovice ovogodišnjih polaznika upisalo je napredni program! Žele znati sve što znaju i mladi, od pametnih telefona do umjetne inteligencije i sustava e-Građani. Kako bismo ih maksimalno zaštitili u digitalnom svijetu, danas im dijelimo i posebne brošure o kibernetičkoj sigurnosti koje smo izradili s našom policijom. - kazao je između ostalog župan Blaženko Boban.

Voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić također je zahvalio ekipi s PMF-a jer bez njihove podrške teško da bi se ovako uspješno realizirao projekt.

- Mahom su polaznici pravnici i ekonomisti koji se nisu previše susretali kroz svoj radni vijek s ovim ipak novim tehnologijama, dok neki poput jednog našeg polaznika, automehaničara, nisi ni imali vremena. Malo se u početku bojao da neće slomiti tablet, ali sad kaže kako on pomaže supruzi u snalaženju po mobitelu... - zadovoljan je Brčić, koji napominje kako je sve valjalo i predvidjeti, pogotovo prije devet godina, kad je župan Boban krenuo s projektom.

Inače, treći ciklus e-umirovljenika uključuje teme koje se obrađuju:

- Osnovna razina: korištenje interneta, pametni telefoni, mobilno bankarstvo, online kupovina

- Napredna razina: e-Građani, umjetna inteligencija (AI) i kibernetička sigurnost

- Napredna razina namijenjena je novim polaznicima, ali i bivšim koji su osnovu savladali u prethodnim ciklusima i sada nastavljaju dalje

- Poseban fokus kroz sve razine: e-Građani kao ključna digitalna usluga za svakodnevni život