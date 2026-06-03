Žale što su izašli? Ministar iznenadio: "Povratak Velike Britanije u EU je neizbježan"

Gotovo deset godina nakon referenduma o Brexitu, u britanskoj politici ponovno se otvorila velika rasprava o mogućem povratku Ujedinjenog Kraljevstva u Europsku uniju. Povod je izjava Lorda Spencera Livermorea, ministar u britanskom Ministarstvu financija, koji je u Domu lordova rekao da je britanski povratak u EU “neizbježan”.

“Hoćemo li se s vremenom ponovno pridružiti Europskoj uniji? Po mom osobnom mišljenju, to je neizbježno. Naravno da će se Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno pridružiti Europskoj uniji jer je to apsolutno u našem nacionalnom ekonomskom interesu”, rekao je Livermore, prema pisanju Financial Timesa i Telegrapha.

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Njegova izjava posebno je odjeknula jer dolazi od aktualnog člana vlade. Britanski mediji ističu da je riječ o jednom od najizravnijih istupa nekog ministra u korist poništavanja Brexita od referenduma održanog 23. lipnja 2016. godine. Livermore je pritom naglasio da govori kao osobno mišljenje, a ne kao novu službenu politiku vlade.

Laburisti oprezni

Službeni stav laburističke vlade Keira Starmera i dalje je oprezniji. Laburisti su u izbornom programu 2024. isključili povratak u Europsku uniju, jedinstveno tržište i carinsku uniju, ali su obećali “resetiranje” odnosa s Bruxellesom i stabilniju gospodarsku suradnju s EU-om. Britanska vlada je ove godine već predstavila planove za bliže usklađivanje s EU-om u područjima koja smatra važnima za rast gospodarstva.

Livermore je u raspravi spomenuo i ekonomske posljedice Brexita, navodeći procjene prema kojima je izlazak iz EU-a smanjio britanski BDP za najmanje četiri posto, a neke novije procjene govore i o većem gubitku. Upravo je gospodarstvo glavni argument onih koji u Londonu sve glasnije traže tješnje veze s Bruxellesom.

Iz Bruxellesa, međutim, poručuju da Ujedinjeno Kraljevstvo ne može očekivati poseban tretman. Europski ministri nedavno su naglasili da bi svako dublje približavanje EU-u moralo poštovati temeljna pravila Unije, uključujući povezanost slobodnog kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi. To znači da bi eventualni povratak u jedinstveno tržište ili EU bio politički i pregovarački vrlo složen proces.

Velike promjene nakon Brexita

Rasprava o povratku u EU posljednjih se tjedana pojačala i zbog istupa drugih laburističkih političara. Financial Times navodi da su i pojedini utjecajni laburisti, uključujući Wesa Streetinga i Andyja Burnhama, posljednjih tjedana otvorenije govorili o europskoj budućnosti Britanije, iako su svoje stavove kasnije ublažavali zbog političke osjetljivosti teme.

Za sada, dakle, nema službene najave da će London zatražiti povratak u Europsku uniju. No izjava ministra financija pokazuje da se pitanje Brexita, nakon godina političkog tabua, ponovno vraća u središte britanske politike.