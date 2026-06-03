Zarađivala na novcu žrtava prijevara: 57-godišnjakinja prijavljena za pranje novca

Suradnjom policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke i policijskih službenika Policijske postaje Ston dovršeno je kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo podnošenjem kaznene prijave protiv 57-godišnjakinje s područja Dubrovačko-neretvanske županije za kazneno djelo pranja novca.

Utvrđeno je kako je osumnjičena stupila u kontakt sa, za sada nepoznatom osobom, s kojom je dogovorila da na svoje bankovne račune koje ima otvorene u dvije bankarske ustanove, zaprima uplate fizičkih osoba.

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Radilo se o uplatama osoba oštećenih kaznenim djelom prijevare. Ukupno je uplaćeno 8 uplata, od kojih je 5 bilo od osoba s područja Hrvatske, odnosno Zagreba, Pule i Čakovca.

Prema dogovoru, osumnjičena je za sebe zadržavala 10 posto uplaćenog iznosa, a ostatak novca transferirala na druge račune s ciljem prikrivanja traga kretanja nezakonito pribavljenog novca.

Preko svojih računa je ukupno transferirala 2606 eura, od kojih je 267 eura zadržala za sebe.

Osumnjičena je kazneno prijavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.