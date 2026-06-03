Ovacije ne skupu onkologa: Nova tableta gotovo udvostručila preživljenje kod jednog od najsmrtonosnijih karcinoma

Na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju, ASCO, u Chicagu predstavljeni su rezultati koji su izazvali iznimno snažnu reakciju onkološke zajednice. Daraxonrasib, eksperimentalni lijek u obliku tablete, pokazao je značajno produljenje preživljenja kod pacijenata s metastatskim duktalnim adenokarcinomom gušterače koji su već ranije primali terapiju.

Prema podacima iz globalnog, randomiziranog ispitivanja faze 3 RASolute 302, pacijenti koji su jednom dnevno uzimali daraxonrasib imali su medijan ukupnog preživljenja od 13,2 mjeseca, dok je u skupini koja je primala standardnu kemoterapiju taj rezultat bio 6,7 mjeseci. Tvrtka Revolution Medicines navodi da je lijek pokazao statistički značajno i klinički važno poboljšanje ukupnog preživljenja i preživljenja bez napredovanja bolesti.

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Potencijalni “gamechanger”

Riječ je o važnoj vijesti jer je rak gušterače jedan od najtežih za liječenje, često se otkriva kasno i ima vrlo ograničene terapijske mogućnosti. Lijek cilja RAS proteine, odnosno molekularni mehanizam koji pokreće rast velikog broja tumora gušterače. Revolution Medicines navodi da više od 90 posto pacijenata s rakom gušterače ima tumore pokretane mutacijama RAS proteina.

Dodatnu težinu rezultatima daje činjenica da su ih komentirali i neovisni stručnjaci. BioPharma Dive prenosi ocjene stručnjaka da je riječ o podacima koji bi mogli promijeniti praksu, dok je The Guardian objavio da stručnjaci lijek opisuju kao potencijalni “gamechanger” za uznapredovali rak gušterače, izvještava Newsweek.

Ipak, važno je naglasiti: daraxonrasib još nije odobren lijek. Revolution Medicines navodi da lijek trenutačno nije odobrilo nijedno regulatorno tijelo, uključujući SAD i Europu. Američka FDA ranije mu je dodijelila oznake Breakthrough Therapy i Orphan Drug, a omogućila je i prošireni pristup za određene pacijente u SAD-u, no to nije isto što i puno tržišno odobrenje.

Ukratko, riječ je o eksperimentalnoj tableti koja je u velikom ispitivanju faze 3 gotovo udvostručila preživljenje kod prethodno liječenog metastatskog raka gušterače.