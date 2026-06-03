100 eura za 10 grama: Evo kako je radio 25-godišnji diler na području doline Neretve

Policijski službenici Policijske postaje Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom osumnjičenim za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 25-godišnjak neovlašteno nabavljao i posjedovao veće količine marihuane koje je potom vagao i prepakiravao u manje paketiće koje je prodavao konzumentima s područja doline Neretve.

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Radilo se o količinama od 10 do 15 grama koje je prodavao za iznos od 100 eura za 10 grama, a drogu je dostavljao na unaprijed dogovorene lokacije.

Osim za prodaju marihuane, osumnjičen je i za prodaju manje količine kokaina.

Osumnjičeni je kazneno prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Metkoviću.