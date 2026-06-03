Žena osumnjičena za krađu službenog pištolja policajcu u Sinju, slijedi i disciplinski postupak

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakinjom za koju je utvrđena osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo teške krađe na štetu policijskog službenika Policijske postaje Sinj, kojemu je iz kuće otuđen službeni pištolj.

Policijski službenik je 2. lipnja prijavio krađu pištolja koji je, prema navodima policije, bio ostavljen u nezaključanom ormaru u njegovoj obiteljskoj kući. Istodobno je izrazio sumnju da je oružje otuđila 29-godišnjakinja koja je prethodno boravila u njegovom domu.

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Odmah po zaprimanju prijave pokrenuto je kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je osumnjičena pronađena i uhićena, a otuđeni pištolj vraćen je policiji.

U sklopu istrage uhićen je i 38-godišnji muškarac za kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo prikrivanja. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 29-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog teške krađe.

Policija je najavila i pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskog službenika zbog sumnje u počinjenje teže disciplinske povrede, s obzirom na okolnosti pod kojima je službeno oružje bilo pohranjeno.