Detalji tragedije kod Plitvica: Vozač prešao u suprotni trak, poginuo motociklist

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila 2. lipnja oko 16.05 sati na državnoj cesti D429. Do sudara je došlo kada je 66-godišnji vozač osobnog automobila krapinskih registracijskih oznaka, vozeći iz smjera Mukinja prema Prijeboju, u desnom zavoju prešao na suprotnu prometnu traku. Tom je prilikom automobilom udario u motocikl krapinskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnji hrvatski državljanin.

Od siline udara motociklist je na mjestu nesreće preminuo od zadobivenih ozljeda, dok je 25-godišnja putnica s motocikla teško ozlijeđena. Nakon pružene pomoći prevezena je na liječenje u KBC Rijeka. Policija je izvijestila kako je nad 66-godišnjim vozačem automobila u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće. O svim okolnostima ove tragedije bit će provedena daljnja istraga, piše Večernji list.

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