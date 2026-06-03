Sud presudio protiv Park-šume Marjan: Tužitelju se mora omogućiti provoz kroz rampu

Na e-Oglasnoj ploči sudova u utorak, 2. lipnja 2026. godine, objavljeno je nepravomoćno rješenje u predmetu poslovnog broja Psp-105/2024, prema kojem se Javnoj ustanovi Park-šuma Marjan nalaže da tužitelju omogući prolaz i provoz vozilom kroz rampu "Vodosprema" na ulazu u Park-šumu Marjan.

Informaciju je javno objavio Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan i nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita.

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Prema objavljenom rješenju, tužitelju se omogućava prolaz i provoz sve do čestice u njegovu suvlasništvu. Marinić pritom naglašava kako se rješenjem omogućava "provoz", ali ne i parkiranje.

Čestica se nalazi na pješačkom pravcu Marangunićevog šetališta

Kako navodi Marinić, čestica do koje je sud omogućio provoz nalazi se otprilike na središnjem dijelu neasfaltiranog dijela Marangunićevog šetališta, koje je, prema njegovim riječima, isključivo pješački pravac.

Riječ je o čestici u suvlasništvu tužitelja, za kojeg Marinić tvrdi da je jedan od bespravnih marjanskih graditelja kojem je pravomoćno odbijena legalizacija nezakonito izgrađene zgrade upravo na predmetnoj čestici. U trenutku navodnog ometanja posjeda, ističe Marinić, tim su pravcem smjela prometovati samo vozila posebnih službi, ali ne i parkirati se. Rješenjem se, prema objavljenim informacijama, Javnoj ustanovi Park-šuma Marjan također "zabranjuje takvo ili slično smetanje posjeda prava služnosti puta ubuduće".

Drugim riječima, sud je nepravomoćno odlučio da se tužitelju mora omogućiti prolaz i provoz vozilom kroz rampu "Vodosprema" prema predmetnoj čestici.

Marinić očekuje žalbu: "Ovakvo rješenje je neshvatljivo"

Marinić je oštro reagirao na objavljeno rješenje, nazivajući ga neshvatljivim. Smatra da je sud propustio, svjesno ili nesvjesno, uzeti u obzir ključnu činjenicu da je "čin smetanja dopušten odlukom jedinice lokalne samouprave, donesenom na temelju zakona koji to dopušta". Unatoč rješenju koje omogućava "provoz" pješačkim pravcem, Marinić izražava nadu da će Javna ustanova Park-šuma Marjan, sukladno svojim statutarnim obvezama zaštite Park-šume Marjan, uložiti žalbu.

Parkiranje nije dopušteno

Marinić očekuje i da će Javna ustanova promptno kažnjavati eventualno nedozvoljeno parkiranje na Marangunićevom šetalištu, ako do njega dođe. Posebno naglašava da rješenje govori o "provozu", ali ne i o pravu parkiranja.

Rješenje je zasad nepravomoćno, što znači da se na njega može izjaviti žalba.