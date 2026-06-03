Nova medalja za Hrvatsku u Austriji: Amela Nicol Imširović osvojila broncu u sprintu

Nakon što su Nataša Ravnić i Anja Vicković osvojile u paru brončanu medalju na X. Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za žene i muškarce koje se održava u Schwazu (Austrija), to isto uspjela je Amela Nicol Imširović, kuglačica KK Zagreb u disciplini sprint. To je njena druga medalja budući je bila članica ekipe koja je osvojila srebrnu medalju na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu U23.

U konkurenciji žena i nadalje nižemo uspjehe, no muškarci nažalost zaostaju, za sada bez postolja, najbliže je bio Ivan Totić, član KK Mertojak koji je u sprintu, nakon dvije pobjede i plasmana u četvrtfinale, u borbi za medalju izgubio od Randorfa Zdeneka iz Češke. Ždrijeb je izgledao solidan, ne osobito poznati kuglač u odnosu na svjetsku elitu, nakon dva dobra nastupa bila su velika očekivanja da naš pojedinačni prvak Hrvatske dohvati medalju. No nedovoljno dobra fizička sprema imala je utjecaj na treći susret u nizu isti dan, podsjetimo na finalu prvenstva Hrvatske Totić je zadobio ozbiljnu povredu zadnje lože, bio je upitan i njegov nastup na SP, šteta medalja je bila na dohvat ruke.

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Prvenstvo se nastavlja sutra disciplinama Tandemi ž/m i Tandemi mix. Za hrvatsku mušku vrstu nastupiti će Ivan Totić i Pere Perić, prvi protuvnik im je talijanski tandem F. Thaler i G. Plaickner, dok će se kod žena Anji Visković i Paolo Polanšćak suprotstaviti Čehinje, Z. Honcova i R. Babicka.

Stručni stožer hrvatske reprezentacije odredit će par koji će se igrati protiv Austrijanaca u prvom kolu Tandema mix.