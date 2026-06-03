PLATFORMAT ponovno okuplja nezavisnu kulturnu scenu u Domu mladih

Publiku tijekom četiri festivalska dana očekuje više od dvadeset programa koji spajaju umjetnost, edukaciju, glazbu, film i društveni angažman. Kroz radionice, razgovore, izvedbe, izložbe i koncerte posjetitelji će moći upoznati različite segmente nezavisne kulturne scene, od suvremenog cirkusa, plesa i kazališta do eksperimentalne glazbe, participativnih umjetničkih formata i tema vezanih uz kulturne politike i uvjete rada u kulturi.

Među programima izdvajaju se PARLAonica! posvećena temi univerzalnog temeljnog dohotka, radionica pisanja prijava na javne pozive u kulturi, VJ radionica, radionica zračnih akrobacija na svili te botanička šetnja Splitom pod vodstvom krajobraznog arhitekta Igora Belamarića.

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Izvedbeni dio programa donosi suvremenocirkuske i kazališne izvedbe Cirkus Kolektiva i PlayDrame, predstavu The Pogo Dolls te monodramu Merlinka Stefana Fišera. U izložbenom programu predstavljaju se qIZLOŽBE: The Pussy Place umjetnice Julije E. Dyck te izložba fotografija Cabla ča ih više ni, posvećena stablima koja su nekada bila dio identiteta Splita.

Glazbeni program odvijat će se na nekoliko festivalskih lokacija, od Radio na krovu programa KLFM-a i nastupa sastava Traveling Light na Terasi Trokut do humanitarnog koncerta benda Djigibaoo u Beton kinu. Završnica festivala rezervirana je za nastup britanskog grime i dubstep izvođača Killa P-ja u Klubu Kocka.

Program festivala odvijat će se kroz različite prostore Doma mladih, uključujući Beton kino, Klub Kocka, Amfiteatar, Galeriju Kluba Kocka, Razred, Malu scenu, Terasu Trokut i druge festivalske lokacije.

Platformat se održava od 2013. godine te je tijekom godina postao jedno od ključnih mjesta susreta nezavisne kulturne scene u Splitu.

Program ponovno stavlja fokus na raznolikost aktera koji svakodnevno razvijaju suvremene kulturne prakse i nezavisnu scenu grada. Festival tako predstavlja svojevrsni presjek svega što se tijekom godine događa na nezavisnoj kulturnoj sceni Splita i šire te otvara prostor publici da iz druge perspektive doživi njezine programe, zajednicu i kreativnu energiju.

Ovogodišnji Platformat održava se u trenutku kada Dom mladih još uvijek iščekuje početak dugo najavljivane obnove.

Upravo zato festival i dalje podsjeća na važnost ovog prostora za nezavisnu kulturnu scenu grada te pokazuje koliko života, kreativnosti i zajedništva već sada postoji unutar njegovih zidova.

Festival organizira Platforma Doma mladih, savez udruga koji djeluje kao zagovaračka platforma za nezavisnu kulturnu scenu i sektor mladih u Splitu te je usmjeren na razvoj Doma mladih kao društveno-kulturnog centra kroz model civilno-javnog partnerstva.

Detaljan program dostupan je na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Platforme Doma mladih.