"Ritam srca za ritam podrške": Stručnjaci i pacijenti zajedno o izazovima nakon dijagnoze

Treću godinu za redom Hrvatska udruga Ritam srca u Splitu priređuje javnu tribinu o kardiovaskularnim bolestima, a ove godine tribina pod nazivom „Ritam srca za ritam podrške“ posvećena je cjelovitom pristupu liječenju kardiovaskularnih bolesnika s naglaskom na stručnu psihološku pomoć.

Kako kažu organizatori, liječenje nije samo dijagnoza i terapija, već i stručna psihološka pomoć kao i podrška obitelji te razumijevanje zajednice.

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Zato će na tribini 6. lipnja u 10 sati u Hrvatskom domu u Splitu sudjelovati ugledni stručnjaci:

prof. dr. sc. Zrinka Jurišić, kardiologinja, pročelnica Zavoda za aritmije Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split (domaćin tribine) prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, kardiologinja, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb, predsjednica Hrvatske udruge "Ritam srca" (voditeljica tribine) prof. dr. sc. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC Split, prof. prim. dr. sc. Trpimir Glavina, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split. Razgovarat će se o važnosti podrške pacijentima, kvaliteti života nakon dijagnoze te ulozi komunikacije između liječnika, pacijenata i zajednice.

Dođite, poslušajte, pitajte i budite dio razgovora koji može pomoći mnogima, poručuju organizatori jer podrška liječi zajedno s terapijom. Posebno zanimljiv i vrijedan dio tribine su svjedočanstva ljudi koji su izliječili teške bolesti srca i danas žive život punim plućima.

Svi koji žele doći na tribinu mogu se najaviti na poveznici.