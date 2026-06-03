Sandra Benčić "udarila" po Plenkoviću zbog Žnjana

Saborska zastupnica Sandra Benčić kritizirala je Vladu i premijera Andreja Plenkovića zbog dodjele sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju aparthotela na splitskom Žnjanu, ustvrdivši da je novac mogao biti uložen u rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji.

Benčić je tijekom obilaska Žnjana snimila video koji je objavljen na društvenim mrežama, a u kojem je iznijela niz zamjerki na način korištenja europskih i državnih sredstava.Prema njezinim riječima, investitor aparthotela dobio je 6,6 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju privatnog turističkog objekta.

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“Investitor je ovdje dobio 6,6 milijuna eura iz našeg nacionalnog programa kako bi izgradio privatni aparthotel. Posebno je zanimljivo da je investitor suvlasnik češke tvrtke, pa tako iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatske financiramo i češke investitore u hotelijerstvu”, rekla je Benčić.

‘Novac je mogao biti uložen u stanove za mlade’

“Pitate se kakve to ima veze ima sa skupoćom života u Hrvatskoj? Itekakva, jer je 6,5 milijuna eura umjesto u nečije privatne apartmane moglo je biti uloženo u 70-ak stanova za mlade obitelji iz Splita”, smatra zastupnica.

Dodala je kako se objekt gradi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu te smatra da takav projekt ne zahtijeva javno sufinanciranje. “Nitko ne može tvrditi da je izgradnja hotela ili apartmana ovdje ikakav rizik koji bi trebali sufinancirati našim zajedničkim novcima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Dok investitor koristi svu javnu infrastrukturu koju smo također zajedničkim novcima iz europski fondova izgradili, mlade se tjera u predgrađa ili im se nudi 18 Bačićevih kvadrata”, priča Benčić u videu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Možemo! (@mozemohr)

Zaključuje i kako je i ovo jedan od uzroka, kako ju stranka Možemo! naziva, Plenkovićeve inflacije. U objavi uz video stranka Možemo? je ustvrdila da je takva politika jedan od uzroka rasta troškova života i visokih cijena stanovanja i hrane. “Umjesto u solarizaciju, proizvodnju hrane ili navodnjavanje, Plenković i HDZ novac za otpornost gospodarstva troše neodgovorno, ignorirajući godinama naše prijedloge za jačanje otpornosti gospodarstva. Rezultat takve promašene politike su cijene hrane i stanovanja koje osjećate na svojem novčaniku iz dana u dan”, piše u opisu videa, piše Telegram.