Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva: Benzin i dizel izjednačeni

Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu i odredila koliko ćemo plaćati gorivo.

Nove cijene goriva:

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Eurosuper 95: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Eurodizel: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od pet centi)

Plavi dizel: 1,09 eura po litri (pojeftinjenje od šest centi)

UNP za spremnike: 1.35 EUR/kg (pojeftinjenje za 0.09 EUR/kg)

UNP za boce: 1.93 EUR/kg (pojeftinjenje za 0.09 EUR/kg)

Iako je dosadašnja praksa bila da Vladina odluka o cijenama goriva stupa na snagu svakog drugog utorka, ovog puta je stupila na snagu danas u srijedu 3. lipnja, a trajat će do 15. lipnja.

Ova promjena dogodila se zbog zakonske odredbe prema kojoj Vlada ne smije regulirati cijene na tržištu duže od 90 dana, piše Net.hr.