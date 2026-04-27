VIDEO Udruga za bolju Hrvatsku osudila paljenje hrvatske zastave: "To nije sport, nego izraz mržnje"

Udruga za bolju Hrvatsku najoštrije je osudila postupak pripadnika navijačke skupine Delije, nakon što je, kako navode, došlo do paljenja hrvatske zastave. Iz udruge poručuju kako takav čin smatraju otvorenim vrijeđanjem hrvatskog naroda, njegove povijesti i dostojanstva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Takvo ponašanje nema veze s fair-playom"

U priopćenju Udruge za bolju Hrvatsku ističe se kako paljenje hrvatske zastave ne može biti opravdano sportskim rivalstvom niti navijačkom strašću. "Takvo ponašanje nije sport, nije navijanje i nema nikakve veze s fair-playom. To je čisti izraz mržnje i netrpeljivosti koji mora biti jasno i nedvosmisleno sankcioniran", poručili su iz udruge.

Dodaju kako paljenje zastave ne doživljavaju kao "poruku", nego kao, kako navode, "primitivni čin koji zaslužuje osudu svih koji drže do civilizacijskih vrijednosti".

Traže reakciju institucija

Iz Udruge za bolju Hrvatsku očekuju hitnu reakciju nadležnih institucija, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Smatraju da bi izostanak jasne osude i sankcija mogao otvoriti prostor za nove incidente i dodatnu eskalaciju napetosti. "Očekujemo hitnu reakciju nadležnih institucija, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, jer toleriranje ovakvih ispada samo otvara prostor za daljnju eskalaciju", naveli su.

Poručuju da sport mora ostati prostor natjecanja

Udruga u priopćenju naglašava kako hrvatska javnost, prema njihovu mišljenju, ne smije šutjeti na ovakve provokacije. "Hrvatska javnost neće i ne smije šutjeti pred ovakvim provokacijama. Vrijeme je da se jasno povuče crta – sport mora ostati prostor natjecanja, a ne platforma za širenje mržnje", stoji u priopćenju.

Na kraju su uputili i oštru poruku Srbiji, pozivajući na smirivanje tenzija. Izjava sadrži izrazito zapaljivu formulaciju, koju prenosimo kao dio priopćenja udruge:

"Smirite tenzije ili će od takozvane Srbije ostati samo spaljena zemlja", poručili su iz Udruge za bolju Hrvatsku.

#Hrvatska #Jugoslavija #Delije #domovinskirat ♬ izvorni zvuk - Udruga Za Bolju Hrvatsku @udrugazaboljuhrvatsku Udruga za bolju Hrvatsku najoštrije osuđuje sramotan i provokativan čin tzv. „Delija“, koji predstavlja otvoreno vrijeđanje hrvatskog naroda, njegove povijesti i dostojanstva. Takvo ponašanje nije sport, nije navijanje i nema nikakve veze s fair-playom – to je čisti izraz mržnje i netrpeljivosti koji mora biti jasno i nedvosmisleno sankcioniran. Paljenje hrvatske zastave nije „poruka“, nego primitivni čin koji zaslužuje osudu svih koji drže do civilizacijskih vrijednosti. Očekujemo hitnu reakciju nadležnih institucija, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, jer toleriranje ovakvih ispada samo otvara prostor za daljnju eskalaciju. Hrvatska javnost neće i ne smije šutjeti pred ovakvim provokacijama. Vrijeme je da se jasno povuče crta – sport mora ostati prostor natjecanja, a ne platforma za širenje mržnje. Udruga za bolju Hrvatsku ovim putem šalje jasnu poruku Srbiji, smirite tenzije ili će od takozvane "Srbije" ostati samo spaljena zemlja. Udruga za bolju Hrvatsku #Srbija