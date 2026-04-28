Tko je izgubio 'pomagalo' u Splitu? Neobičan predmet ispred pivovare u Splitu izazvao znatiželju prolaznika: "Molimo susjede ili možda drage goste da svoje igračke..."

Ispred pivovare TapB na splitskom Trsteniku pojavio se neobičan predmet koji je u kratkom roku privukao pažnju prolaznika i društvenih mreža.
Predmet je postavljen na kamenu u dvorištu uz zgradu pivovare te je izazvao je lavinu reakcija, a fotografija je brzo završila online gdje je postala predmet brojnih duhovitih komentara.
- Molimo susjede ili možda drage goste da svoje igračke ne bacaju u krugu pivovare, jer onda kosilica od barbe iz Parkova i nasada zapne pa se može pokvariti - stoji u objavi splitske pivovare.
