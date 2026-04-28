Upozorenje za sve građane: Nova prevara se širi, koriste ime Hanfe za krađu novca

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u posljednje je vrijeme zaprimila povećan broj upita i informacija o prijevarama tijekom navodnih online ulaganja u financijske instrumente u kojima se koriste ime i logotip Hanfe te spominju njezini djelatnici.

Hanfa je upoznata s time da se njezino ime, podaci i logotip koriste u prijevarama te je o tome više puta obavještavala javnost. I ovim putem Hanfa ističe kako se ne bavi aktivnostima povrata sredstava izgubljenih u prijevarama ili naknadom gubitaka uslijed tržišnih okolnosti, a ne bavi se ni naplatom poreza. Svi dokumenti u kojima se spominju takve ili srodne aktivnosti Hanfe lažni su i služe za pokušaje prijevara. Hanfa također ne surađuje s drugim subjektima u vezi s povratom sredstava.

Građani na meti putem interneta i telefona

Općenito, što se tiče ulaganja preko interneta (a koja u pravilu prethode spomenutim aktivnostima gdje se spominje Hanfa), napominjemo kako nije moguće u potpunosti spriječiti da građani kroz razne digitalne kanale (naročito putem društvenih mreža) i telefonskim putem dođu u kontakt s raznim sumnjivim subjektima, no Hanfa građanima snažno preporučuje da ne stupaju u odnos sa subjektima koji nemaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Građani u Registrima Hanfe mogu provjeriti društva koja imaju dozvolu za rad tj. registrirana su i regulirana od strane Hanfe ili imaju dozvolu za rad u Hrvatskoj na osnovu notifikacije. Osim toga, građani na internetskoj stranici Hanfe mogu pronaći Popis sumnjivih subjekata za koje Hanfa ima saznanja da se obraćaju hrvatskim građanima, a ne nalaze se u registrima Hanfe.

Građani koji su žrtve kaznenih djela (prijevare) mogu se obratiti policiji ili Državnom odvjetništvu. Napominjemo i da je Hanfa u vezi s prijevarama iz područja financija objavila niz obavijesti i različitih edukativnih materijala, od kojih su neki dostupni putem sljedećih poveznica: