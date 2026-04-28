Tužna vijest: Preminuo bivši nogometaš Hajduka Siniša Fulgosi

Jutros nam je stigla tužna vijest da je nakon duge i teške bolesti, preminuo bivši nogometaš Hajduka Siniša Fulgosi.

Siniša Fulgosi rođen je 17. studenoga 1944. u Splitu. Karijeru je započeo u omladinskoj školi Hajduka, a svoj službeni debi za prvu momčad kluba zabilježio je 02.09.1962. u prvenstvenoj utakmici protiv Vojvodine u Splitu koju je Hajduk pobijedio s 2:1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dijete Splita i Hajdukove škole nogometa

Za Hajduk je igrao do 1965. godine odigravši u bijelom dresu 144 utakmice u kojima je postigao 24 zgoditka.

U bogatoj i slojevitoj povijesti Hajduka postoje imena koja ne iskaču uvijek u prvi plan, ali bez kojih se ne može ispričati cjelovita priča kluba. Jedno od takvih imena je Siniša Fulgosi, nogometaš koji je početkom 1960-ih godina nosio bijeli dres u razdoblju smjene generacija i postupnog oblikovanja nove momčadi.

Rođen u Splitu, gradu u kojem je nogomet više od igre, Fulgosi je vrlo rano pokazao sklonost balunu. Poput mnogih splitskih dječaka tog vremena, prve je nogometne korake napravio na improviziranim igralištima, da bi se ubrzo našao u omladinskom pogonu Hajduka. Talent, radna etika i razumijevanje igre otvorili su mu vrata prve momčadi u trenutku kada je klub tražio nova rješenja u napadačkoj liniji.

U seniorskom Hajduku Fulgosi se profilirao kao ofenzivni igrač, sposoban igrati u vrhu napada, ali i nešto povučenije, gdje je mogao koristiti osjećaj za prostor i igru bez lopte. Nije bio klasični golgeter, no njegova vrijednost očitovala se u sudjelovanju u izgradnji napada, otvaranju prostora suigračima i discipliniranom izvršavanju taktičkih zadataka koje su tadašnji treneri tražili.

Ostao vjeran Hajduku i nakon karijere

Iako nije ostvario status zvijezde kakav su imali neki njegovi suigrači, Fulgosi je ostao zapamćen kao pouzdan i korektan igrač, tip profesionalca kakav je svakoj momčadi potreban. Njegov doprinos mjeri se brojem odigranih utakmica, ali i činjenicom da je u klubu proveo godine u kojima se gradila budućnost Hajduka.

Nogometnu karijeru završio je relativno rano, bez velike pompe i medijske pozornosti. Nakon povlačenja iz profesionalnog nogometa, Fulgosi se okrenuo privatnom životu, no veza s Hajdukom nikada nije prekinuta. Redovito se pojavljivao na okupljanjima veterana i klupskim događanjima, kao svjedok jednog razdoblja i čuvar uspomena na vrijeme kada se nogomet igrao drugačijim ritmom, ali s jednakom strašću.

Ime Siniše Fulgosija spominje u klupskim arhivima i među poznavateljima Hajdukove povijesti kao dio generacije koja možda nije osvajala naslovnice, ali je nosila teret natjecanja i održavala standard kluba. Upravo takvi igrači čine tihu, ali čvrstu kralježnicu svakog velikog nogometnog kolektiva.